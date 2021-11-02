Ибрагимович: «Без меня «ПСЖ» бы не стал тем, чем является сейчас»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что повлиял на развитие «ПСЖ».
«Когда купили «ПСЖ», я был первым, кого подписали. Я горжусь этим. Без меня «ПСЖ» бы не стал тем, чем является сейчас. Многие считали, что я пришел ради денег, города или жизни. Но когда я пришел, все изменилось», — цитирует Ибрагимовича Telefoot.
40-летний швед играл в «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он выиграл 12 трофеев. С 2020 года Ибрагимович играет в составе «Милана».
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