Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать очень сильным, если будет страдать. Ему нужно почувствовать вкус крови и пройти через огонь.

Окружайте себя людьми, которые будут говорить вам, что вы недостаточно хороши, и вы станете лучшим", — приводит слова Ибрагимовича ESPN со ссылкой на Tеlеfoot.

В текущем сезоне 22-летний француз провел 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.