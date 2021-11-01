Ибрагимович — о Мбаппе: «Он делает недостаточно. Ему нужно пройти через огонь»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать очень сильным, если будет страдать. Ему нужно почувствовать вкус крови и пройти через огонь.
Окружайте себя людьми, которые будут говорить вам, что вы недостаточно хороши, и вы станете лучшим", — приводит слова Ибрагимовича ESPN со ссылкой на Tеlеfoot.
В текущем сезоне 22-летний француз провел 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/paris-saint-germain--frapsg/story/4510530/zlatan-ibrahimovic-demands-kylian-mbappe-improvement-he-needs-to-taste-blood-walk-on-fire
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