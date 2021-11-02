Вице-президент «Монако» рассказал, почему Головин отсутствует в последних матчах команды

Вице-президент «Монако» Олег Петров высказался об отсутствии российского полузащитника Александра Головина в последних матчах клуба.

«Все с ним в порядке. Никакого конфликта нет, у Александра просто была травма», — цитирует Петрова ТАСС.

25-летний Головин был травмирован 3 октября в матче чемпионата Франции против «Бордо» (3:0). Футболист пропустил игру с «Лионом» (0:2) 16 октября. В матче с «Монпелье» (3:1) 24 октября он находился в запасе, а в воскресном матче с «Брестом» (0:2) вышел на замену во втором тайме.

В этом сезоне Головин провел 14 матчей за «Монако», забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи.