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Вице-президент «Монако» рассказал, почему Головин отсутствует в последних матчах команды

Петров: «Никакого конфликта нет, у Головина просто была травма»
12:35
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
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Вице-президент «Монако» Олег Петров высказался об отсутствии российского полузащитника Александра Головина в последних матчах клуба.

«Все с ним в порядке. Никакого конфликта нет, у Александра просто была травма», — цитирует Петрова ТАСС.

25-летний Головин был травмирован 3 октября в матче чемпионата Франции против «Бордо» (3:0). Футболист пропустил игру с «Лионом» (0:2) 16 октября. В матче с «Монпелье» (3:1) 24 октября он находился в запасе, а в воскресном матче с «Брестом» (0:2) вышел на замену во втором тайме.

В этом сезоне Головин провел 14 матчей за «Монако», забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12825609

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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