Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 04:19

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Головин.
Фото AFP

«Монако» огласил заявку на матч 8-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Игра пройдет на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в список из 21 игрока, которые могут выйти на поле.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Беншауш, Кен, Маецки — Картилье, Якобс, Марипан, Матсима, Синго — Аклиуш, Камара, Диатта, Диоп, Фофана, Головин, Магасса, Матазо, Минамино, Закария — Бен Йеддер, Балогун, Боаду.

Матч «Реймс» — «Монако» состоится в субботу, 7 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
0
Читайте также
Дэвид Бекхэм вынудил рассказать свою супругу Викторию, что она ездила в школу на Rolls-Royce
Париж переживает нашествие постельных клопов перед Олимпиадой-2024
Лукашенко заявил, что Зеленский ведет себя правильно, выпрашивая западную помощь
Во Франции сняли украинский флаг после заявлений Зеленского об Азербайджане
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нант» на выезде переиграл «Страсбур»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 4 2 1 18-10 14
2
 Брест 7 4 2 1 8-6 14
3
 Реймс 7 4 1 2 13-8 13
4
 Ницца 7 3 4 0 8-4 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
7
 Лилль 7 3 2 2 10-9 11
8
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
9
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
10
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
11
 Гавр 7 2 3 2 10-9 9
12
 Тулуза 7 2 3 2 9-8 9
13
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
14
 Метц 7 2 2 3 7-13 8
15
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
16
 Лорьян 7 1 3 3 10-15 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 7 0 2 5 3-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.10 22:00
Страсбур – Нант
 1 : 2
7.10 18:00
Метц – Ницца
 - : -
7.10 22:00
Реймс – Монако
 - : -
8.10 14:00
Марсель – Гавр
 - : -
8.10 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
8.10 16:00
Лион – Лорьян
 - : -
8.10 16:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
8.10 18:05
Ланс – Лилль
 - : -
8.10 21:45
Ренн – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Александру

Александру

Лилль

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости