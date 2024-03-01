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1 марта, 04:29

Хюттер рассказал, как «Монако» будет играть против «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

«Иногда в матче неизбежно приходится играть в низком блоке. Наша стратегия заключается в том, чтобы играть высоко и оказывать большое давление. Придется искать баланс. В первом матче с ними нам удалось сыграть достаточно высоко, чтобы оказать на них давление. Нам придется делать то же самое, не повторяя определенных ошибок, которые слишком просто исправить», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится в пятницу, 1 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Александр Головин (в&nbsp;центре). Головин включен в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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Головин включен в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

«Монако» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
14
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
15
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
16
 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
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31 тур
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33 тур
34 тур
8.03 23:00
Ницца – Монпелье
 1 : 2
9.03 19:00
Лорьян – Лион
 - : -
9.03 23:00
Ланс – Брест
 - : -
10.03 15:00
ПСЖ – Реймс
 - : -
10.03 17:00
Гавр – Тулуза
 - : -
10.03 17:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
10.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
10.03 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
10.03 22:45
Марсель – Нант
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

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