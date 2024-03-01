Хюттер рассказал, как «Монако» будет играть против «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

«Иногда в матче неизбежно приходится играть в низком блоке. Наша стратегия заключается в том, чтобы играть высоко и оказывать большое давление. Придется искать баланс. В первом матче с ними нам удалось сыграть достаточно высоко, чтобы оказать на них давление. Нам придется делать то же самое, не повторяя определенных ошибок, которые слишком просто исправить», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится в пятницу, 1 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.