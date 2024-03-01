«Монако» сыграет с «ПСЖ» в матче 24-го тура чемпионата Франции в пятницу, 1 марта. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, Франция. Начало — в 23:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата Франции.

Ключевые события встречи «Монако» — «ПСЖ» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Официальной трансляции матчей чемпионата Франции в России нет. Следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» например, по этой ссылке.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 54 очка. «Монако» имеет в своем активе 41 очко и идет на третьей строчке лиги 1.

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