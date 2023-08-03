Мбаппе обратился к Буффону: «Было честью пересечься с вашей легендарной карьерой»
Вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении игровой карьеры
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону, который объявил о завершении карьеры.
Футболисты вместе выступали за парижский клуб в сезоне-2018/19.
«Для меня было огромной честью иметь возможность встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой. Золотой человек с ценными советами, которые я сохраню на всю жизнь. Доброго пути и огромное спасибо», — написал Мбаппе в Twitter.
Голкипер 10 раз выигрывал чемпионат Италии с «Ювентусом», 5 раз Кубок страны и 6 раз Суперкубок, с «ПСЖ» — чемпионат Франции-2018/19 и Суперкубок.
За сборную Италии Буффон играл с 1997 года. С национальной командой голкипер становился чемпионом мира (2006).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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