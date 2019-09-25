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Хердур Магнуссон: «У ЦСКА нет другого выбора. Нужно побеждать в каждом следующем матче»

07:17
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Алании» отметил, что у команды плотный график. По его словам, красно-синим необходимо побеждать в каждой встрече независимо от турнира.

— Сейчас у нас очень много матчей, — цитируют «Известия» Магнуссона. — С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень, так как некоторые игроки устают или получают травмы. Но у нас нет другого выбора. Нужно побеждать в каждом следующем матче вне зависимости от турнира.

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://iz.ru/924894/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/do-16-i-dalshe-kluby-rpl-vstupaiut-v-borbu-za-kubok-rossii

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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