Гришин — о словах Шпинева: «Статистика и показатели говорят о том, что Миранчук намного слабее Головина»

Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин отреагировал на слова агента Вадима Шпинева, представляющего интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

Ранее Шпинев, комментируя высказывание Гришина о том, что хавбек «Монако» Александр Головин выделяется на фоне Миранчука, заявил, что тренер армейцев «любит придумывать всякие истории в период весеннего обострения».

«Конечно, Шпинев будет защищать Миранчука, но давайте будет честны перед фактами. Тут все видно очень четко: Миранчук поехал в «Аталанту» и уехал в аренду, а Головин уехал в «Монако» и играет каждый матч. Головин — лучший российский футболист на данный момент. Transfermarkt показывает, что Головин во всем лучше Миранчука, который даже не попал в топ-3 российских футболистов. Какие могут быть вопросы к этому? Статистика и показатели говорят о том, что Миранчук намного слабее Головина», — цитирует Гришина Sport24.

В текущем сезоне чемпионата Франции 26-летний Головин провел в составе «Монако» 29 матчей, в которых отметился 7 голами и 7 результативными передачами. На счету 27-летнего Миранчука 4 забитых мяча и 6 голевых передач в 23 матчах серии А за «Торино».