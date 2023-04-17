Гришин считает, что Головин выделяется на фоне Алексея Миранчука

Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин отреагировал на признание хавбека «Монако» Александра Головина самым дорогим футболистом России по версии портала Transfermarkt.

«Спорить ни с кем не стоит: Головин — самый лучший из российских футболистов. Он практически постоянно играет за «Монако». Наверное, он так и ценится. По большому счету за границей играет он и Миранчук. Конечно, Головин на его фоне выделяется своим мастерством и игровым мышлением. Саша играет в хорошем клубе. Семь голов — это не передел. Игрок, играющий в атакующей линии, должен забивать за сезон минимум 10-12 голов. Если Саша будет чаще играть в составе и по 90 минут, то он будет забивать больше», — приводит Sport24 слова Гришина.

По обновленным данным, стоимость 26-летнего Головина составляет 25 миллионов евро. Второе-третье места в рейтинге поделили полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 миллионов евро).

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 40 матчей, в которых отметился 7 забитыми голами и 8 результативными передачами.