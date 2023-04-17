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Сегодня, 21:04

Гришин считает, что Головин выделяется на фоне Алексея Миранчука

Алина Савинова
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Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин отреагировал на признание хавбека «Монако» Александра Головина самым дорогим футболистом России по версии портала Transfermarkt.

«Спорить ни с кем не стоит: Головин — самый лучший из российских футболистов. Он практически постоянно играет за «Монако». Наверное, он так и ценится. По большому счету за границей играет он и Миранчук. Конечно, Головин на его фоне выделяется своим мастерством и игровым мышлением. Саша играет в хорошем клубе. Семь голов — это не передел. Игрок, играющий в атакующей линии, должен забивать за сезон минимум 10-12 голов. Если Саша будет чаще играть в составе и по 90 минут, то он будет забивать больше», — приводит Sport24 слова Гришина.

По обновленным данным, стоимость 26-летнего Головина составляет 25 миллионов евро. Второе-третье места в рейтинге поделили полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 миллионов евро).

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 40 матчей, в которых отметился 7 забитыми голами и 8 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-17-grishin-o-transfernoy-stoimosti-golovina-sasha-vydelyayetsya-na-fone-alekseya-miranchuka
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Александр Гришин
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Головин из «Монако» остается самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 23 3 5 73-30 72
2
 Марсель 31 19 7 5 57-30 64
3
 Ланс 31 18 9 4 51-25 63
4
 Монако 31 18 7 6 66-43 61
5
 Лилль 31 16 7 8 56-39 55
6
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 31 11 14 6 40-32 47
9
 Ницца 31 11 12 8 38-29 45
10
 Лорьян 31 12 9 10 43-43 45
11
 Клермон Фут 31 12 7 12 33-42 43
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 31 11 4 16 47-52 37
14
 Осер 31 8 8 15 29-52 32
15
 Нант 31 6 13 12 33-44 31
16
 Брест 31 7 10 14 35-48 31
17
 Страсбур 31 6 11 14 41-53 29
18
 Труа 31 4 9 18 39-67 21
19
 Аяччо 31 6 3 22 22-58 21
20
 Анже 31 3 5 23 24-66 14
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21.04 22:00
Анже – ПСЖ
 - : -
22.04 18:00
Осер – Лилль
 - : -
22.04 22:00
Ланс – Монако
 - : -
23.04 14:00
Реймс – Страсбур
 - : -
23.04 16:00
Аяччо – Брест
 - : -
23.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
23.04 16:00
Нант – Труа
 - : -
23.04 16:00
Ницца – Клермон Фут
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Монпелье – Ренн
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И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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