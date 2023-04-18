«Интер», «Лидс» и «Монако» интересуются форвардом «Ланса» Опендой

Нападающий «Ланса» Лоис Опенда привлек внимание нескольких европейских команд, сообщает Footmercato.

По информации источника, интерес к Опенде проявляют «Интер», «Лидс», «Монако», «Марсель» и «Айнтрахт». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний бельгиец провел 31 матч во французской лиге 1, забил 15 мячей и отдал 2 голевые передачи.