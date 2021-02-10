«Гренобль» — «Монако»: Головин вышел на поле в матче Кубка Франции
18:21
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заменил хавбека монегасков Энцо Мийо на 74-й минуте матча 1/32 финала Кубка Франции с «Греноблем».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Гренобль» — «Монако».
??73' ? Triple changement :— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 10, 2021
?? Tchouameni / Golovin / Florentino Lu?s
?? Fabregas / Millot / Matazo
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