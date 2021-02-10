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«Гренобль» — «Монако»: Головин вышел на поле в матче Кубка Франции

18:21
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заменил хавбека монегасков Энцо Мийо на 74-й минуте матча 1/32 финала Кубка Франции с «Греноблем».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Гренобль» — «Монако».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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