«Монако» выиграл у «Гренобля» в Кубке Франции, Головин вышел на замену

10 февраля «Монако» обыграл «Гренобль» (1:0) в матче 1/32 финала Кубка Франции. Единственный гол на 36-й минуте встречи забил форвард Стеван Йоветич.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 74-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

14 февраля «Монако» сыграет с «Лорьяном» в матче 25-го тура лиги 1.

Кубок Франции

1/32 финала

«Гренобль» — «Монако» — 0:1 (0:1)

Гол: Йоветич, 36.

«Гренобль»: Салье, Абу Демба (Бене, 71), Момбрис, Перез, Стральман, Нестор, Диалло, Раве (Пикель, 63), Бельмонт (Джитте, 64), Мишель (Нери, 68), Анани (Семеду, 64).

«Монако»: Маецки, Балло-Туре, Агилар, Матсима, Дисаси, Мийо (Тшуамени, 74), Фабрегас (Флорентину, 74), Матазо (Головин, 74), Диоп (Диатта, 64), Пеллегри (Кайю Энрике, 80), Йоветич.

Предупреждения: Пеллегри, 11. Диалло, 28. Бельмонт, 48.

Судья: Дешепи (Франция).

10 февраля. Гренобль. Стадион «Stade des Alpes».