Гонсало Игуаин выбрал между Лионелем Месси и Криштиану Роналду
Форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин рассказал, кого считает лучшим Лионеля Месси или Криштиану Роналду.
«Если я не первый, то наверняка второй, кто играл и с Роналду, и с Месси. Они оба феноменальны, но если бы мне пришлось выбирать, то я бы предпочел Месси», — передает слова Игуаина La Nacion.
В прошедшем сезоне 35-летний Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах.
37-летний Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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17
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18
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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