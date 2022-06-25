Гонсало Игуаин выбрал между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин рассказал, кого считает лучшим Лионеля Месси или Криштиану Роналду.

«Если я не первый, то наверняка второй, кто играл и с Роналду, и с Месси. Они оба феноменальны, но если бы мне пришлось выбирать, то я бы предпочел Месси», — передает слова Игуаина La Nacion.

В прошедшем сезоне 35-летний Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах.