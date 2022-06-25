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«ПСЖ» согласовал с «Ниццей» сумму выкупа Гальтье. Парижский клуб заплатит за тренера меньше 10 миллионов евро

«ПСЖ» согласовали с «Ниццей» сумму выкупа тренер Кристофа Гальтье
Карен Саркисян
Корреспондент
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«ПСЖ» согласовал с «Ниццей» сумму выкупа тренера Кристофа Гальтье, сообщает Goal.

По информации источника, парижский клуб заплатит за 55-летнего француза меньше 10 миллионов евро.

Отмечается, что у «ПСЖ» договорился с тренером о контракте на два сезона с опцией продления еще на один.

При этом парижанам надо уволить нынешнего главного тренера Маурисио Почеттино. Руководство клуба убеждает 50-летнего аргентинца пойти на уступки в части компенсации, но он настаивает на выплате всех 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне «Ницца» заняла пятое место в чемпионате Франции, набрав 66 очков в 38 матчах. «ПСЖ» с 86 баллами стал чемпионом.

Источник: https://www.goal.com/fr/news/tout-est-regle-entre-le-psg-et-nice-pour-galtier/blt7549969a4b934fa2
Маурисио Почеттино
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