«ПСЖ» согласовал с «Ниццей» сумму выкупа Гальтье. Парижский клуб заплатит за тренера меньше 10 миллионов евро
«ПСЖ» согласовали с «Ниццей» сумму выкупа тренер Кристофа Гальтье
«ПСЖ» согласовал с «Ниццей» сумму выкупа тренера Кристофа Гальтье, сообщает Goal.
По информации источника, парижский клуб заплатит за 55-летнего француза меньше 10 миллионов евро.
Отмечается, что у «ПСЖ» договорился с тренером о контракте на два сезона с опцией продления еще на один.
При этом парижанам надо уволить нынешнего главного тренера Маурисио Почеттино. Руководство клуба убеждает 50-летнего аргентинца пойти на уступки в части компенсации, но он настаивает на выплате всех 15 миллионов евро.
В прошедшем сезоне «Ницца» заняла пятое место в чемпионате Франции, набрав 66 очков в 38 матчах. «ПСЖ» с 86 баллами стал чемпионом.
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