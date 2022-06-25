«ПСЖ» согласовал с «Ниццей» сумму выкупа Гальтье. Парижский клуб заплатит за тренера меньше 10 миллионов евро

«ПСЖ» согласовал с «Ниццей» сумму выкупа тренера Кристофа Гальтье, сообщает Goal.

По информации источника, парижский клуб заплатит за 55-летнего француза меньше 10 миллионов евро.

Отмечается, что у «ПСЖ» договорился с тренером о контракте на два сезона с опцией продления еще на один.

При этом парижанам надо уволить нынешнего главного тренера Маурисио Почеттино. Руководство клуба убеждает 50-летнего аргентинца пойти на уступки в части компенсации, но он настаивает на выплате всех 15 миллионов евро.