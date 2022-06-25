Журналист Гари Линекер поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси. По его мнению, 35-летний аргентинец является лучшим футболистов всех времен.

«Месси — лучший футболист всех времен, но сложно и несправедливо сравнивать игроков, представляющих разные поколения, — написал Линекер в Twitter. — Марадона был великолепен, и я видел недостаточно много матчей Пеле, Пушкаша и даже Беста для того, чтобы судить о них. Месси — лучший игрок своего времени с запасом. Но я считаю, что он лучший в истории».

В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.