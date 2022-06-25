Линекер: «Месси — лучший игрок своего времени с запасом. Но я считаю, что он лучший в истории»
Линекер назвал Месси лучшим футболистов всех времен
Журналист Гари Линекер поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси. По его мнению, 35-летний аргентинец является лучшим футболистов всех времен.
«Месси — лучший футболист всех времен, но сложно и несправедливо сравнивать игроков, представляющих разные поколения, — написал Линекер в Twitter. — Марадона был великолепен, и я видел недостаточно много матчей Пеле, Пушкаша и даже Беста для того, чтобы судить о них. Месси — лучший игрок своего времени с запасом. Но я считаю, что он лучший в истории».
В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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