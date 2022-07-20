Гонсало Игуаин назвал революцией возможный трансфер Месси в МЛС

Форвард «Интера Майами» Гонсало Игуаин рассказал, что думает о возможном трансфере нападающего Лионеля Месси в МЛС.

«Я ничего об этом не слышал. Но если это случится, произойдет большая революция в лиге», — цитирует Игуаина Sport.es.

Сообщалось, что 34-летний Месси может стать акционером клуба из Флориды. Он купит около 30 процентов прав на клуб и станет игроком команды летом 2023 года.