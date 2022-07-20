Гонсало Игуаин назвал революцией возможный трансфер Месси в МЛС
Форвард «Интера Майами» Гонсало Игуаин рассказал, что думает о возможном трансфере нападающего Лионеля Месси в МЛС.
«Я ничего об этом не слышал. Но если это случится, произойдет большая революция в лиге», — цитирует Игуаина Sport.es.
Сообщалось, что 34-летний Месси может стать акционером клуба из Флориды. Он купит около 30 процентов прав на клуб и станет игроком команды летом 2023 года.
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|Ренн
|0
|0
|0
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|0
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|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
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|0
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|0
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8
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|0
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9
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|0
|0
|0
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|0
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10
|Лилль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
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|0
|0
|0
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|0
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12
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
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|0-0
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20
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|0
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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