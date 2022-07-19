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Сегодня, 22:31

Жиго выбрал себе игровой номер в «Марселе»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Самюэль Жиго.
Фото ФК «Марсель».

Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго выбрал себе номер в «Марселе». Он буде играть за французский клуб под номером 4, сообщает пресс-служба команды.

Жиго подписал контракт с французским клубом в январе 2022 года. Вторую половину прошедшего сезона он провел в «Спартаке» на правах аренды.

28-летний Жиго выступал за «Спартак» с 2018 года. С красно-белыми француз стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

Самюэль Жиго
ФК Марсель
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