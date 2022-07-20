«Лестер» отказался продавать Сумаре в «Монако» за 12 миллионов евро
«Лестер» отклонил предложение «Монако» по полузащитнику Бубакари Сумаре, сообщает Foot Mercato.
По данным источника, монегаски предложили за 23-летнего француза 12 миллионов евро, с учетом бонусов сумма могла вырасти до 15 миллионов евро. Английский клуб отказался продавать игрока за эти деньги, «лисы» оценивают стоимость хавбека в 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Сумаре сделал 1 результативную передачу в 30 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
Новости