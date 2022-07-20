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Сегодня, 10:15

«Лестер» отказался продавать Сумаре в «Монако» за 12 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лестер» отклонил предложение «Монако» по полузащитнику Бубакари Сумаре, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, монегаски предложили за 23-летнего француза 12 миллионов евро, с учетом бонусов сумма могла вырасти до 15 миллионов евро. Английский клуб отказался продавать игрока за эти деньги, «лисы» оценивают стоимость хавбека в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сумаре сделал 1 результативную передачу в 30 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.footmercato.net/a6947876957137959744-las-monaco-a-fait-une-premiere-offre-pour-boubakary-soumare
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