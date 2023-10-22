Головин забил со штрафного и сделал дубль в матче «Монако» с «Метцем»
Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче 9-го тура лиги 1 против «Метца» — 2:1.
Первый гол он забил на 42-й минуте, сравняв счет в игре, а второй мяч на 55-й минуте и вывел команду вперед. Россиянин забил ударом со штрафного.
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|18
|
3
|Монако
|8
|5
|2
|1
|21-11
|17
|
4
|Лилль
|9
|4
|3
|2
|12-10
|15
|
5
|Брест
|9
|4
|3
|2
|9-8
|15
|
6
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|9
|4
|2
|3
|15-12
|14
|
7
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|9
|4
|2
|3
|16-15
|14
|
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|9
|3
|3
|3
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|12
|
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|9
|2
|5
|2
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|11
|
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|9
|2
|5
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|
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|
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|9
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|4
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|
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|9
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|1
|5
|8-14
|10
|
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|Монпелье
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
15
|Ланс
|9
|2
|3
|4
|8-13
|9
|
16
|Метц
|8
|2
|2
|4
|7-14
|8
|
17
|Лион
|8
|0
|3
|5
|6-16
|3
|
18
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|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
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31 тур
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33 тур
34 тур
|20.10
|22:00
|
Гавр – Ланс
|0 : 0
|21.10
|18:00
|
ПСЖ – Страсбур
|3 : 0
|21.10
|22:00
|
Ницца – Марсель
|1 : 0
|22.10
|14:00
|
Лорьян – Ренн
|2 : 1
|22.10
|16:00
|
Лилль – Брест
|1 : 0
|22.10
|16:00
|
Нант – Монпелье
|2 : 0
|22.10
|16:00
|
Тулуза – Реймс
|1 : 1
|22.10
|18:05
|
Монако – Метц
|- : -
|22.10
|21:45
|
Лион – Клермон Фут
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|И
|К
|Ж
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Александру
Лилль
|7
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
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|1
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|
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Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
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