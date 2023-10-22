Головин забил со штрафного и сделал дубль в матче «Монако» с «Метцем»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче 9-го тура лиги 1 против «Метца» — 2:1.

Первый гол он забил на 42-й минуте, сравняв счет в игре, а второй мяч на 55-й минуте и вывел команду вперед. Россиянин забил ударом со штрафного.