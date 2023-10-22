Головин забил третий гол за «Монако» в текущем сезоне лиги 1

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Полузащитник «Монако» Александр Головин забил на 42-й минуте в матче 9-го тура лиги 1 против «Метца» — 1:1.

Головин обводящим ударом из-за пределов штрафной площади отравил мяч в дальнюю девятку ворот соперника.

Для россиянина это третий гол за «Монако» в текущем сезоне.