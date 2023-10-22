Головин забил третий гол за «Монако» в текущем сезоне лиги 1
Полузащитник «Монако» Александр Головин забил на 42-й минуте в матче 9-го тура лиги 1 против «Метца» — 1:1.
Головин обводящим ударом из-за пределов штрафной площади отравил мяч в дальнюю девятку ворот соперника.
Для россиянина это третий гол за «Монако» в текущем сезоне.
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|
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|9
|4
|3
|2
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|15
|
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|9
|4
|3
|2
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|15
|
6
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|9
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|2
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|
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|3
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|
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|
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|2
|3
|3
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|9
|
15
|Ланс
|9
|2
|3
|4
|8-13
|9
|
16
|Метц
|8
|2
|2
|4
|7-14
|8
|
17
|Лион
|8
|0
|3
|5
|6-16
|3
|
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|0
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|20.10
|22:00
|
Гавр – Ланс
|0 : 0
|21.10
|18:00
|
ПСЖ – Страсбур
|3 : 0
|21.10
|22:00
|
Ницца – Марсель
|1 : 0
|22.10
|14:00
|
Лорьян – Ренн
|2 : 1
|22.10
|16:00
|
Лилль – Брест
|1 : 0
|22.10
|16:00
|
Нант – Монпелье
|2 : 0
|22.10
|16:00
|
Тулуза – Реймс
|1 : 1
|22.10
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|
Монако – Метц
|- : -
|22.10
|21:45
|
Лион – Клермон Фут
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Бомбардиры
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|Г
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|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|8
|
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Нант
|5
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
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Кайю Энрике
Монако
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|
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Мозес Саймон
Нант
|4
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Жосуэ Казимир
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