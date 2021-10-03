Полузащитник «Монако» Головин забил гол в матче с «Бордо»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом в матче 9-го тура лиги 1 против «Бордо».
На 48-й минуте российский футболист точно пробил с осторого угла из пределов штрафной. Это уже второе результативное действие россиянина в данном матче. Ранее он уже сделал результативный пас на Орельена Тшуамени.
Счет матча — 2:0 в пользу монегасков.
Методология
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