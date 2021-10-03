Головин сделал результативный пас в матче с «Бордо»
«Монако» открыл счет в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Бордо» (1:0, перерыв)
На 35-й минуте отличился Орельен Тчуамени. Результативную передачу ему отдал россиянин Александр Головин.
В сезоне-2021/22 Головин принял участие в 13 матчах монегасков, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.
На данный момент «Монако» занимает 5-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 14 очков.
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