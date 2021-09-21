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Головин: «Я мечтаю стать важным игроком в истории моей страны, как Аршавин»

21:25
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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Полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал, кто из бывших российских футболистов вдохновлял его.

«Я мечтаю стать важным игроком в истории моей страны, как Андрей Аршавин. Я вдохновлялся, смотря на его игру. Он был очень агрессивным игроком, который умел находить подходящие позиции для ударов по воротам, благодаря дриблингу», — цитирует Головина пресс-служба «Монако».

25-летний Головин играет в «Монако» с 2018 года, за это время он провел 100 игр, забив 15 мячей и отдав 19 голевых передач.

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/ru/

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Никита Горшенин все материалы автора

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