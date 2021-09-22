Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о российском полузащитнике своей команды Александре Головине.

«Головин для нас — гарант качества, он важен для «Монако». Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я им очень доволен: умный парень, немного замкнутый, но не считает себя звездой. Когда я возглавил «Монако», сказал ему, что с его качествами, он должен больше голов забивать и чаще снабжать партнеров результативными передачами», — цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

25-летний Головин играет в «Монако» с 2018 года, за это время он провел 100 игр, забив 15 мячей и отдав 19 голевых передач.