Зидан может сменить Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»

«ПСЖ» рассматривает вариант с приглашением Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, утверждает El Chiringuito TV.

Кандидатура француза — резервный план «ПСЖ» на случай увольнения Маурисио Почеттино, который работает с командой с января 2021 года.

Напомним, Зидан решил покинуть «Реал» в мае 2021 года. С тех пор он находится без клуба.

Зидан впервые возглавил «Реал» в середине сезона-2015/2016. Он привел команду к трем подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил к списку достижений еще одно чемпионство и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».