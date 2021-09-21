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Зидан может сменить Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»

20:04
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
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«ПСЖ» рассматривает вариант с приглашением Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, утверждает El Chiringuito TV.

Кандидатура француза — резервный план «ПСЖ» на случай увольнения Маурисио Почеттино, который работает с командой с января 2021 года.

Напомним, Зидан решил покинуть «Реал» в мае 2021 года. С тех пор он находится без клуба.

Зидан впервые возглавил «Реал» в середине сезона-2015/2016. Он привел команду к трем подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил к списку достижений еще одно чемпионство и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».

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Иван Шитик все материалы автора

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