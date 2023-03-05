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Сегодня, 14:14

Головин выйдет в стартовом составе на матч против «Труа»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Труа» в матче 26-го тура чемпионата Франции на своем поле примет «Монако».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав и должен выйти на поле с первых минут.

«Монако»: Нюбель, К.Энрике, Сарр, Дисаси, Агилар, Головин, Волланд, Фофана, Диатта, Матазо, Бен Йеддер.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.

Матч состоится сегодня, 5 марта, начало — 15.00 мск.

Футбол
ФК Монако
ФК Труа
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.03 23:00
Ницца – Осер
 1 : 1
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 1 : 1
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 4 : 2
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
 - : -
5.03 22:45
Ренн – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 20 2 2
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