Головин выйдет в стартовом составе на матч против «Труа»

«Труа» в матче 26-го тура чемпионата Франции на своем поле примет «Монако».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав и должен выйти на поле с первых минут.

«Монако»: Нюбель, К.Энрике, Сарр, Дисаси, Агилар, Головин, Волланд, Фофана, Диатта, Матазо, Бен Йеддер.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.

Матч состоится сегодня, 5 марта, начало — 15.00 мск.