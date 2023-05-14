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Сегодня, 17:24

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»

Мария Гусева
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«Монако» объявил стартовый состав на матч 35-го тура чемпионата Франции против «Лилля».

У монегасков с первых минут на поле появится полузащитник Александр Головин. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 31 матч в лиге 1, в которых забил 8 голов и сделал 7 голевых передач.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Матсима, Кайо Энрике, Якобс, Матазо, Фофана, Головин, Минамино, Боаду.

Матч «Монако» — «Лилль» пройдет сегодня, 14 мая. Начало встречи — 18.05 мск.

Франция. Лига 1. 35-й тур
14 мая, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Лилль

Александр Головин
Футбол
ФК Лилль
ФК Монако
0
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«Ренн» разгромил «Труа» в матче лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 35 16 8 11 58-43 56
8
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
9
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
10
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
11
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
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38 тур
12.05 22:00
Ланс – Реймс
 2 : 1
13.05 18:00
Страсбур – Ницца
 2 : 0
13.05 22:00
ПСЖ – Аяччо
 5 : 0
14.05 14:00
Клермон Фут – Лион
 2 : 1
14.05 16:00
Брест – Осер
 1 : 0
14.05 16:00
Монпелье – Лорьян
 1 : 1
14.05 16:00
Ренн – Труа
 4 : 0
14.05 16:00
Тулуза – Нант
 - : -
14.05 18:05
Монако – Лилль
 - : -
14.05 21:45
Марсель – Анже
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 25
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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