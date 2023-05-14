Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 35-го тура чемпионата Франции против «Лилля».

У монегасков с первых минут на поле появится полузащитник Александр Головин. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 31 матч в лиге 1, в которых забил 8 голов и сделал 7 голевых передач.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Матсима, Кайо Энрике, Якобс, Матазо, Фофана, Головин, Минамино, Боаду.

Матч «Монако» — «Лилль» пройдет сегодня, 14 мая. Начало встречи — 18.05 мск.