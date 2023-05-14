«Ренн» разгромил «Труа» в матче лиги 1
«Ренн» на своем поле обыграл «Труа» в матче 35-го тура чемпионата Франции — 4:0.
Забитыми голами отметились Артюр Теате, Бенжамин Буриго и Карл Токо Экамби, сделавший дубль.
«Ренн» занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 59 очков. «Труа» располагается на 19-й строчке — 22 очка.
В параллельном матче «Брест» дома обыграл «Осер» — 1:0.
Автором единственного забитого гола стал Жереми Ле Дордон.
В другом матче «Монпелье» на своем поле сыграл вничью с «Лорьяном» — 1:1.
На гол полузащитника гостей Ромэна Фавра хозяева ответили точным ударом защитника Фэту Мауасса.
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|
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|
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|35
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|6
|84-35
|81
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|35
|18
|5
|12
|60-38
|59
|
7
|Лион
|35
|16
|8
|11
|58-43
|56
|
8
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|
9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|
10
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|
11
|Клермон Фут
|35
|15
|8
|12
|39-45
|53
|
12
|Монпелье
|35
|13
|5
|17
|57-58
|44
|
13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|
14
|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|
19
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
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38 тур
|12.05
|22:00
|
Ланс – Реймс
|2 : 1
|13.05
|18:00
|
Страсбур – Ницца
|2 : 0
|13.05
|22:00
|
ПСЖ – Аяччо
|5 : 0
|14.05
|14:00
|
Клермон Фут – Лион
|2 : 1
|14.05
|16:00
|
Брест – Осер
|1 : 0
|14.05
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|1 : 1
|14.05
|16:00
|
Ренн – Труа
|4 : 0
|14.05
|16:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|14.05
|18:05
|
Монако – Лилль
|- : -
|14.05
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|25
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|27
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2
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