«Ренн» разгромил «Труа» в матче лиги 1

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«Ренн» на своем поле обыграл «Труа» в матче 35-го тура чемпионата Франции — 4:0.

Забитыми голами отметились Артюр Теате, Бенжамин Буриго и Карл Токо Экамби, сделавший дубль.

«Ренн» занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 59 очков. «Труа» располагается на 19-й строчке — 22 очка.

В параллельном матче «Брест» дома обыграл «Осер» — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал Жереми Ле Дордон.

В другом матче «Монпелье» на своем поле сыграл вничью с «Лорьяном» — 1:1.

На гол полузащитника гостей Ромэна Фавра хозяева ответили точным ударом защитника Фэту Мауасса.