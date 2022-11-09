В «ПСЖ» создали фальшивые аккаунты для оскорблений игроков и команд

Журналист Ромен Молина сообщил, что «ПСЖ» финансировал оскорбительные посты в адрес игроков и клубов в соцсетях.

По информации источника, на один из корпоративных почтовых ящиков оформлен фэйковый аккаунт Paname Squad, в котором появлялись твиты с оскорблениями в адрес футбольных деятелей. Изначально оскорблениям подвергся бывший спортивный директор клуба Антеру Энрике, а позже мать полузащитника Адриена Рабьо. В одном из постов было написано: «Закрой рот и забирай сына, уезжайте из Парижа».

«В аккаунте Paname Squad, одобренном «ПСЖ» и Нассером Аль-Хелайфи, пишут про «город шлюх». Читая это, ты думаешь, что это обман. Это фарс. Клуб при помощи аккаунтов с 1000 подписчиков в твиттере проводит кампании с призывом называть Марсель «городом шлюх». И для этого используются деньги клуба и, следовательно, деньги эмира Катара... Разве нельзя использовать их лучше?» — сказал Молина на своем YouTube-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб платил за создание фейковых аккаунтов для критики нападающего Килиана Мбаппе.