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Сегодня, 15:19

В «ПСЖ» создали фальшивые аккаунты для оскорблений игроков и команд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Журналист Ромен Молина сообщил, что «ПСЖ» финансировал оскорбительные посты в адрес игроков и клубов в соцсетях.

По информации источника, на один из корпоративных почтовых ящиков оформлен фэйковый аккаунт Paname Squad, в котором появлялись твиты с оскорблениями в адрес футбольных деятелей. Изначально оскорблениям подвергся бывший спортивный директор клуба Антеру Энрике, а позже мать полузащитника Адриена Рабьо. В одном из постов было написано: «Закрой рот и забирай сына, уезжайте из Парижа».

«В аккаунте Paname Squad, одобренном «ПСЖ» и Нассером Аль-Хелайфи, пишут про «город шлюх». Читая это, ты думаешь, что это обман. Это фарс. Клуб при помощи аккаунтов с 1000 подписчиков в твиттере проводит кампании с призывом называть Марсель «городом шлюх». И для этого используются деньги клуба и, следовательно, деньги эмира Катара... Разве нельзя использовать их лучше?» — сказал Молина на своем YouTube-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб платил за создание фейковых аккаунтов для критики нападающего Килиана Мбаппе.

Источник: https://youtu.be/u3US1K3kq_Y
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 12 2 0 38-9 38
2
 Ланс 14 10 3 1 24-9 33
3
 Ренн 14 8 4 2 29-13 28
4
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
5
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
6
 Марсель 14 8 3 3 23-11 27
7
 Лилль 14 7 2 5 26-23 23
8
 Лион 14 6 2 6 22-17 20
9
 Клермон Фут 14 5 4 5 18-21 19
10
 Ницца 14 5 4 5 14-16 19
11
 Тулуза 14 4 4 6 19-25 16
12
 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
 Нант 14 2 6 6 15-22 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 14 2 4 8 14-27 10
20
 Анже 14 2 2 10 15-33 8
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.11 23:00
Лион – Ницца
 - : -
12.11 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
12.11 23:00
Ренн – Тулуза
 - : -
13.11 15:00
ПСЖ – Осер
 - : -
13.11 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.11 17:00
Лилль – Анже
 - : -
13.11 17:00
Монпелье – Реймс
 - : -
13.11 17:00
Нант – Аяччо
 - : -
13.11 19:05
Страсбур – Лорьян
 - : -
13.11 22:45
Монако – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 11 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 9 1 2
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