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Головин вернулся к тренировкам

16 июля 2021, 23:52
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Полузащитник «Монако» Александр Головин возобновил тренировки, сообщает 16 июля официальный Twitter клуба.

«Смотрите, кто вернулся», — говорится в сообщении.

25-летний футболист выступал за сборную России на Евро-2020. Его команда не вышла в плей-офф, заняв последнее место, в группе. Сам футболист не отметился результативными действиями.

В первом туре лиги 1 «Монако» примет «Нант». Базовая дата тура — 8 августа.

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Евгений Петров все материалы автора

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