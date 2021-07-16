Головин вернулся к тренировкам

Полузащитник «Монако» Александр Головин возобновил тренировки, сообщает 16 июля официальный Twitter клуба.

«Смотрите, кто вернулся», — говорится в сообщении.

Regardez qui est de retour ?? pic.twitter.com/beRopTjIeW — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) July 16, 2021

25-летний футболист выступал за сборную России на Евро-2020. Его команда не вышла в плей-офф, заняв последнее место, в группе. Сам футболист не отметился результативными действиями.

В первом туре лиги 1 «Монако» примет «Нант». Базовая дата тура — 8 августа.