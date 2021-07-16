Головин вернулся к тренировкам
16 июля 2021, 23:52
Полузащитник «Монако» Александр Головин возобновил тренировки, сообщает 16 июля официальный Twitter клуба.
«Смотрите, кто вернулся», — говорится в сообщении.
Regardez qui est de retour ?? pic.twitter.com/beRopTjIeW— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) July 16, 2021
25-летний футболист выступал за сборную России на Евро-2020. Его команда не вышла в плей-офф, заняв последнее место, в группе. Сам футболист не отметился результативными действиями.
В первом туре лиги 1 «Монако» примет «Нант». Базовая дата тура — 8 августа.
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