Кюрзава отказался переходить в «Галатасарай» и хочет продолжить карьеру в Англии
11:26
Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава отказался переходить в «Галатасарай», сообщает L'Equipe.
По информации источника, 28-летний француз рассчитывает продолжить карьеру в чемпионате Англии. Сообщается, что парижский клуб готов отпустить футболиста за 10 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Кюрзава провел 37 матчей за «ПСЖ», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-layvin-kurzawa-psg-prefere-l-angleterre-a-galatasaray/1270757
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