Кюрзава отказался переходить в «Галатасарай» и хочет продолжить карьеру в Англии

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава отказался переходить в «Галатасарай», сообщает L'Equipe.

По информации источника, 28-летний француз рассчитывает продолжить карьеру в чемпионате Англии. Сообщается, что парижский клуб готов отпустить футболиста за 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Кюрзава провел 37 матчей за «ПСЖ», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.