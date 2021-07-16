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Кюрзава отказался переходить в «Галатасарай» и хочет продолжить карьеру в Англии

11:26
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Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава отказался переходить в «Галатасарай», сообщает L'Equipe.

По информации источника, 28-летний француз рассчитывает продолжить карьеру в чемпионате Англии. Сообщается, что парижский клуб готов отпустить футболиста за 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Кюрзава провел 37 матчей за «ПСЖ», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-layvin-kurzawa-psg-prefere-l-angleterre-a-galatasaray/1270757

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Иван Торопцев все материалы автора

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