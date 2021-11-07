Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Реймсом»
Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 13-го тура чемпионата Франции против «Реймса». На поле с первых минут выйдет российский полузащитник Александр Головин.
«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадьяшил, Агилар, Якобс, Мартинш, Чуаэми, Головин, Диоп, Фофана, Бен-Йеддер.
25-летний Головин в этом сезоне 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 передачи.
«Монако» занимает десятое место в таблице лиги 1. «Реймс» идет на 17-й строчке.
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