Дешам рассказал о своих планах на будущее после работы в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о своем будущем.

«У меня будет жизнь после работы в сборной Франции. Если честно, не знаю, какой именно она будет, но она будет хорошей. Всегда есть возможность вернуться к работе в клубе. Это скорее потребность моего ума и тела, адреналин. Сейчас, когда я нахожусь не возле поля, мне этого адреналина не хватает», — приводит слова Дешама Get French Football News со ссылкой на Prime Video.

53-летний Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. При нем команда выиграла чемпионат мира 2018 года и второй розыгрыш Лиги наций.