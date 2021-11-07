Дешам рассказал о своих планах на будущее после работы в сборной Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о своем будущем.
«У меня будет жизнь после работы в сборной Франции. Если честно, не знаю, какой именно она будет, но она будет хорошей. Всегда есть возможность вернуться к работе в клубе. Это скорее потребность моего ума и тела, адреналин. Сейчас, когда я нахожусь не возле поля, мне этого адреналина не хватает», — приводит слова Дешама Get French Football News со ссылкой на Prime Video.
53-летний Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. При нем команда выиграла чемпионат мира 2018 года и второй розыгрыш Лиги наций.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/didier-deschamps-says-he-could-return-to-club-management/
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