Головин — в старте «Монако» на матч с «Брестом»
20:07
«Монако» объявил состав на матч 8-го тура чемпионата Франции против «Бреста». С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.
Состав «Монако»: Леком, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Б. Бадиашиле, Фабрегас, Головин, Бакайоко, Желсон, Бен Йеддер, Слимани.
? Le 1?1? de l'AS Monaco ?? #ASMSB29#DAGHEMUNEGU ??? pic.twitter.com/QWOyMcfby7— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) September 28, 2019
«Монако» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 6 очков.