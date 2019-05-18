Головин - в старте "Монако" на матч с "Амьеном"

"Монако" объявил состав на матч 37-го тура чемпионата Франции против "Амьена". С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.

Состав "Монако": Бенальо, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Хенрикс, Силва, Головин, Мартинш, Фалькао, Винисиус.

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 33 очка. "Амьен" с 35 баллами располагается на 16-й строчке.

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