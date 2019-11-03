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Головин в старте «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

22:06
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Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 12-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена», информирует официальный Twitter монегасков. Российский полузащитник Александр Головин выйдет с первых минут в составе гостей. Встреча пройдет в Сент-Этьене.

Стартовый состав «Монако»: Леком — Жемерсон, Глик, Бадиашиле — Диаш, Силва, Хенрикс, Головин, Мартинш — Кейта Бальде, Бен Йеддер.

Запасные: Субашич, Балло-Туре, Агилар, Бошилья, Марипан, Загре, Огюстен.

«Монако» с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1. «Сент-Этьен» — 15 баллов и 15-я строчка.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Сент-Этьен» — «Монако».

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