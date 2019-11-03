Головин в старте «Монако» на матч против «Сент-Этьена»
Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 12-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена», информирует официальный Twitter монегасков. Российский полузащитник Александр Головин выйдет с первых минут в составе гостей. Встреча пройдет в Сент-Этьене.
Стартовый состав «Монако»: Леком — Жемерсон, Глик, Бадиашиле — Диаш, Силва, Хенрикс, Головин, Мартинш — Кейта Бальде, Бен Йеддер.
Запасные: Субашич, Балло-Туре, Агилар, Бошилья, Марипан, Загре, Огюстен.
«Монако» с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1. «Сент-Этьен» — 15 баллов и 15-я строчка.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Сент-Этьен» — «Монако».
Чемпионат Франции: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Le 1?1? de l'AS Monaco ??? #ASSEASM pic.twitter.com/F1u4kzGVau— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 3, 2019