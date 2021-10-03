Почеттино — о поражении от «Ренна»: «Нужно сохранять позитивный настрой и продолжать работать»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (0:2). Парижане потерпели первое поражение в сезоне.
«Очень неприятный результат, потому что у нас были хорошие моменты, чтобы забить. Но мы не смогли этого сделать. Хорошо разыгрывали мяч на подходе к штрафной, но не хватило завершающего удара.
Нужно сохранять позитивный настрой и продолжать работать. К сожалению, мы пропустили голы в самом конце и самом начале таймов. После этого долго приходили в себя. А «Ренну» это лишь добавило моральных сил», — приводит слова тренера RMC.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю