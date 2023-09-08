Головин считает, что в этом сезоне у «Монако» большие шансы завоевать трофей

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин считает, что в этом сезоне у его клуба есть высокие шансы на то, чтобы завоевать трофей.

— Вы играете в одной из лучших команд чемпионата Франции. Но самое большое достижение — финал Кубка страны. Это вас разочаровывает?

— Конечно, хочется выигрывать. Я думаю, что на данный момент финал Кубка Франции — главное достижение. Но будем дальше работать. Я думаю, что в этом сезоне у нас большие шансы на то, чтобы выиграть какой-нибудь трофей. По ощущениям, сейчас самый сильный «Монако» за все время, что я играю в клубе.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. За все время в клубе футболист забил 26 голов и сделал 33 результативные передачи в 180 матчах.

Контракт 27-летнего россиянина с монегасками действует до конца июня 2026 года.

После четырех туров чемпионата Франции-2023/24 «Монако» лидирует в турнирной таблице с 10 очками.