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Сегодня, 19:49

Головин считает, что в этом сезоне у «Монако» большие шансы завоевать трофей

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин считает, что в этом сезоне у его клуба есть высокие шансы на то, чтобы завоевать трофей.

— Вы играете в одной из лучших команд чемпионата Франции. Но самое большое достижение — финал Кубка страны. Это вас разочаровывает?

— Конечно, хочется выигрывать. Я думаю, что на данный момент финал Кубка Франции — главное достижение. Но будем дальше работать. Я думаю, что в этом сезоне у нас большие шансы на то, чтобы выиграть какой-нибудь трофей. По ощущениям, сейчас самый сильный «Монако» за все время, что я играю в клубе.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. За все время в клубе футболист забил 26 голов и сделал 33 результативные передачи в 180 матчах.

Контракт 27-летнего россиянина с монегасками действует до конца июня 2026 года.

После четырех туров чемпионата Франции-2023/24 «Монако» лидирует в турнирной таблице с 10 очками.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Головин: «Сейчас я счастлив в «Монако». Не жду предложений, доволен тем, где нахожусь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 00:00
Ренн – Лилль
 - : -
17.09 00:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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