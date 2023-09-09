Дракслер отказался от перехода в катарский «Аль-Ахли»

Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер отказался от перехода в чемпионат Катара, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

В подписании немецкого игрока был заинтересован «Аль-Ахли». По данным источника, 29-летний футболист отказался от предложения и останется в «ПСЖ».

Дракслер перешел в «ПСЖ» в 2017 году. Прошлый сезон он провел в «Бенфике» на правах аренды. На его счету 18 матчей и 2 забитых мяча.

Контракт Дракслера с парижанами действует до лета 2024 года.