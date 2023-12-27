Головин рассказал, что скучает по пельменям и после карьеры хочет жить в России

Хавбек «Монако» Александр Головин заявил, что после завершения спортивной карьеры хочет вернуться в Россию. Он хочет жить рядом с семьей и друзьями.

«На сегодняшний день на 99 процентов скажу, что нет — то есть я точно хочу жить в России. Как бы хорошо я ни адаптировался здесь, мне все равно больше нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее — думаю, только Россия. Без вариантов», — высказался спортсмен.

Он также рассказал, чего ему не хватает из России.

«Пельменей до сих пор не хватает. Наверное, нашего менталитета, людей, открытости», — заявил Головин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

26 декабря стало известно, что гол полузащитника попал в подборку лучших по итогам первой половины сезона в чемпионате Франции.

Ранее лига 1 включила Головина и полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в список претендентов на попадание в символическую сборную первой половины сезона.

27-летний футболист играет в «Монако» с 2018 года. Его соглашение с клубом истекает летом 2026 года. Трансферная стоимость игрока — 30 миллионов евро.