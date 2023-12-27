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Сегодня, 08:05

Головин рассказал, что скучает по пельменям и после карьеры хочет жить в России

Виктория Кравченко
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Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хавбек «Монако» Александр Головин заявил, что после завершения спортивной карьеры хочет вернуться в Россию. Он хочет жить рядом с семьей и друзьями.

«На сегодняшний день на 99 процентов скажу, что нет — то есть я точно хочу жить в России. Как бы хорошо я ни адаптировался здесь, мне все равно больше нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее — думаю, только Россия. Без вариантов», — высказался спортсмен.

Он также рассказал, чего ему не хватает из России.

«Пельменей до сих пор не хватает. Наверное, нашего менталитета, людей, открытости», — заявил Головин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

26 декабря стало известно, что гол полузащитника попал в подборку лучших по итогам первой половины сезона в чемпионате Франции.

Ранее лига 1 включила Головина и полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в список претендентов на попадание в символическую сборную первой половины сезона.

27-летний футболист играет в «Монако» с 2018 года. Его соглашение с клубом истекает летом 2026 года. Трансферная стоимость игрока — 30 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 15 матчей в лиге 1, забив 5 голов и сделав 2 ассиста.

Александр Головин
ФК Монако
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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14.01 00:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 00:00
Гавр – Лион
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Ланс – ПСЖ
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Лилль – Лорьян
 - : -
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Марсель – Страсбур
 - : -
14.01 00:00
Метц – Тулуза
 - : -
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Монако – Реймс
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