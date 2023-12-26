Головин назвал клуб мечты: «Один не могу назвать — «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити»

Полузащитник «Монако» Александр Головин перечислил клубы, в которые перешел бы без раздумий.

«Один не смогу назвать, могу несколько. Не мечты, опять же, а куда бы я перешел без раздумий — тяжело сказать, что это мечта.

Это «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария», «Сити» — наверное, все. Это те, куда я перешел бы, наверное, даже не думая», — сказал Головин в интервью на Youtube-канале Nobel.

Ранее футболист признался, что в Монако ему не хватает пельменей.

27-летний футболист играет в «Монако» с 2018 года. Его соглашение с клубом истекает летом 2026 года. Трансферная стоимость игрока — 30 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 15 матчей в лиге 1, забив 5 голов и сделав 2 результативные передачи.