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Головин и Кузяев попали в список претендентов на попадание в сборную первой половины чемпионата Франции

Руслан Минаев
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Российские полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр») попали в список претендентов в символическую сборную первой половины чемпионата Франции.

В список также попали — Такуми Минамино, Юссуф Фофана («Монако»), Уоррен Заир-Эмери, Витинья («ПСЖ»), Неманья Матич («Ренн»), Юсуф Языджи («Лилль»), Пьер Ле-Мелу («Брест»), Максим Гоналон («Клермон»), Амин Харит («Марсель»), Ромен Фавр («Лорьян»), Тежи Саванье, Муса Аль-Тамари («Монпелье»), Мойзес Симон («Нант»), Юсуф Ндайишимие, Морган Сансон («Ницца») и Тедди Теума («Реймс»).

27-летний Головин в сезоне-2023/24 провел за «Монако» 15 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Франции.

На счету 30-летнего Кузяева — 2 гола в 17 матчах за «Гавр» в лиге 1.

Александр Головин
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Монако
0
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Гол Головина попал в подборку лучших в первой половине сезона лиги 1
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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14.01 00:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 00:00
Гавр – Лион
 - : -
14.01 00:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
14.01 00:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 00:00
Марсель – Страсбур
 - : -
14.01 00:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 00:00
Монако – Реймс
 - : -
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Нант – Клермон Фут
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