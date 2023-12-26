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Гол Головина попал в подборку лучших в первой половине сезона лиги 1

Руслан Минаев
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Гол полузащитника «Монако» Александра Головина попал в подборку лучших по итогам первой половины сезона в чемпионате Франции.

В домашнем матче 9-го тура лиги 1 россиянин поразил ворота «Метца» (2:1). В этой игре Головин оформил дубль. Видео опубликовано на Youtube-канале лиги 1.

Ранее лига 1 включила Головина и полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в список претендентов на попадание в символическую сборную первой половины сезона.

Александр Головин
ФК Монако
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Головин и Кузяев попали в список претендентов на попадание в сборную первой половины чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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14.01 00:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 00:00
Гавр – Лион
 - : -
14.01 00:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
14.01 00:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 00:00
Марсель – Страсбур
 - : -
14.01 00:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 00:00
Монако – Реймс
 - : -
14.01 00:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 00:00
Ренн – Ницца
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Килиан Мбаппе

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ПСЖ

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Виссам Бен-Йеддер

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Марсель

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Усман Дембеле

ПСЖ

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Флориан Сотока

Флориан Сотока

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Гавр

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