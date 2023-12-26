Гол Головина попал в подборку лучших в первой половине сезона лиги 1

Гол полузащитника «Монако» Александра Головина попал в подборку лучших по итогам первой половины сезона в чемпионате Франции.

В домашнем матче 9-го тура лиги 1 россиянин поразил ворота «Метца» (2:1). В этой игре Головин оформил дубль. Видео опубликовано на Youtube-канале лиги 1.

Ранее лига 1 включила Головина и полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в список претендентов на попадание в символическую сборную первой половины сезона.