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Сегодня, 23:00

Григорян заявил, что Головин лучший российский игрок 2023 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер Александр Григорян назвал лучшего российского футболиста в 2023 году.

«Головин — лучший игрок года? У меня нет возможности следить за ним. Но наверное, по тем двум матчам, которые я успел посмотреть, есть основания признать его лучшим российским игроком года. Головин — лидер «Монако», мы понимаем, что чемпионат Франции на очень приличном уровне. Я могу согласиться с тем, что в 2023 году Головин был лучшим игроком. Если делать такую номинацию, то приз надо отдать ему», — приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Головин сыграл 15 матчей за «Монако», в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Александр Головин
ФК Монако
Александр Григорян
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Головин рассказал, что скучает по пельменям и после карьеры хочет жить в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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34 тур
14.01 00:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 00:00
Гавр – Лион
 - : -
14.01 00:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
14.01 00:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 00:00
Марсель – Страсбур
 - : -
14.01 00:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 00:00
Монако – Реймс
 - : -
14.01 00:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 00:00
Ренн – Ницца
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 8
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 7
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

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Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

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 13 1 1
Александр Головин

Александр Головин

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