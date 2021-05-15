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Головин рассказал, чему его научил Нико Ковач в «Монако»

18:13
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
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Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что пока не может назвать себя лидером команды.

— Я чувствую ответственность. И хочу проявлять себя в каждом матче. Теперь нас ждет очень важный матч финала Кубка против «ПСЖ». Мы будем аутсайдерами. Но у нас есть шанс взять трофей, — цитирует Головина сайт «Монако».

— Вы видите свое будущее связанным с «Монако»?

— Меня здесь все устраивает. Я готов продолжить играть за «Монако». Российскому игроку не так просто адаптироваться в Европе. Но этот период для меня уже прошел. Чему я рад. Но сейчас я не хочу говорить о будущем, потому что сконцентрирован на оставшихся матчах.

— Как приход Нико Ковача повлиял на вашу игру?

— Нико Ковач научил меня больше отрабатывать в обороне. Атакующие игроки не всегда умеют это делать. И тренерский штаб объяснял нам эти обязанности. Командная оборона — ключевой фактор успеха.

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