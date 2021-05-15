Левандовски летом может уйти из «Баварии» в «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски летом может покинуть клуб. Поляк рассматривает вариант с переходом в «ПСЖ», утверждает L'equipe.

В 33-м туре чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью на выезде с «Фрайбургом» (2:2). Один из мячей в составе мюнхенцев провел 32-летний польский нападающий.

Этот гол стал 40-м для форварда в этом сезоне бундеслиги. Поляк повторил рекорд экс-форварда мюнхенского клуба Герда Мюллера. Свой рекорд Герд установил в сезоне-1971/72 в составе «Баварии».

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 году. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.