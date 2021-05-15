Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Левандовски летом может уйти из «Баварии» в «ПСЖ»

15 мая 2021, 23:44
Роберт Левандовски. Фото Twitter
Роберт Левандовски. Фото Twitter
Теги:

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски летом может покинуть клуб. Поляк рассматривает вариант с переходом в «ПСЖ», утверждает L'equipe.

В 33-м туре чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью на выезде с «Фрайбургом» (2:2). Один из мячей в составе мюнхенцев провел 32-летний польский нападающий.

Этот гол стал 40-м для форварда в этом сезоне бундеслиги. Поляк повторил рекорд экс-форварда мюнхенского клуба Герда Мюллера. Свой рекорд Герд установил в сезоне-1971/72 в составе «Баварии».

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 году. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Переходных матчей между РПЛ и ФНЛ не будет. В высший дивизион поднимутся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород»
«У Этери ты либо работаешь, либо уходишь с катка. Каждая тренировка — стресс». Турецкий фигурист — о Тутберидзе и Мишине
Американский журналист высказался об отсутствии Загитовой и Медведевой в составе сборной России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд