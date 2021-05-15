Головин назвал этот сезон лучшим в своей карьере

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил свое выступление в нынешнем сезоне.

— Александр, как ваше самочувствие?

— Чувствую себя хорошо. Готов на 100 процентов, — сказал россиянин официальному сайту «Монако».

— В этом сезоне у вас была серьезная травма.

— Мне не повезло на старте сезона. Впервые так много времени пропустил из-за травмы. Это был непростой период. Но я смог восстановиться и даже прибавить в игре. Теперь я предельно мотивирован.

— Это ваш лучший сезон?

Думаю, да. Не могу объяснить, почему. Тренерский штаб проделал отличную работу. Я рад, что прогрессирую вместе с командой.