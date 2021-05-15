Головин назвал этот сезон лучшим в своей карьере
18:06
Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил свое выступление в нынешнем сезоне.
— Александр, как ваше самочувствие?
— Чувствую себя хорошо. Готов на 100 процентов, — сказал россиянин официальному сайту «Монако».
— В этом сезоне у вас была серьезная травма.
— Мне не повезло на старте сезона. Впервые так много времени пропустил из-за травмы. Это был непростой период. Но я смог восстановиться и даже прибавить в игре. Теперь я предельно мотивирован.
— Это ваш лучший сезон?
Думаю, да. Не могу объяснить, почему. Тренерский штаб проделал отличную работу. Я рад, что прогрессирую вместе с командой.
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