Головин пропустит матч «Монако» с «Брестом»
«Монако» огласил заявку на матч 12-го тура чемпионата Франции с «Брестом». В список не попали Сеск Фабрегас, Александр Головин и Крепин Дьятта.
«Головин не в той форме, на которую я рассчитывал. Ему все еще нужна подготовка. Его не будет в команде», — цитирует Ковача Nicematin.
Матч состоится 31 октября в Бресте. Начало — в 19.00 (мск). «Монако» с 17 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице.
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