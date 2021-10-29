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Неймар назвал неуважением критику своего образа жизни

17:27
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Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, как относится к людям, критикующим его образ жизни.

«Я считаю неуважением, когда люди говорят: «Ах, Неймару все равно, Неймар такой, Неймар сякой». Как можно продержаться 12 лет на вершине, не заботясь о себе? Никто не принимает это во внимание. У меня есть физиотерапевт, а тренер по физподготовке проводит со мной почти 24 часа в сутки. Для чего это?

Когда есть возможность, я могу сходить куда-то. Я делаю это, когда знаю, что завтра нет тренировки. Я не перестану так поступать.
Вы можете судить о том, что я делаю на поле, да. Но то, что я делаю за его пределами..." — сказал Неймар в интервью бразильскому YouTube-каналу Fui Clear.

29-летний футболист в сезоне-2021/22 сыграл за «ПСЖ» в чемпионате Франции 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи. В лиге чемпионов Неймар пока не отличился результативными действиями.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Динамо

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

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