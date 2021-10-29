Неймар назвал неуважением критику своего образа жизни

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, как относится к людям, критикующим его образ жизни.

«Я считаю неуважением, когда люди говорят: «Ах, Неймару все равно, Неймар такой, Неймар сякой». Как можно продержаться 12 лет на вершине, не заботясь о себе? Никто не принимает это во внимание. У меня есть физиотерапевт, а тренер по физподготовке проводит со мной почти 24 часа в сутки. Для чего это?

Когда есть возможность, я могу сходить куда-то. Я делаю это, когда знаю, что завтра нет тренировки. Я не перестану так поступать.

Вы можете судить о том, что я делаю на поле, да. Но то, что я делаю за его пределами..." — сказал Неймар в интервью бразильскому YouTube-каналу Fui Clear.

29-летний футболист в сезоне-2021/22 сыграл за «ПСЖ» в чемпионате Франции 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи. В лиге чемпионов Неймар пока не отличился результативными действиями.